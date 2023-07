Greve: "Não sou do Sindicato dos Médicos, sou do Sindicato dos portugueses", diz primeiro-ministro

Os Sindicatos e o Ministério da Saúde ainda não chegaram a acordo. O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) reuniu-se esta quarta-feira com o ministro Manuel Pizarro. Já a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) cumpriu o primeiro de dois dias de greve.

Apesar das duas últimas reuniões negociais com o Ministério da Saúde estarem agendadas para os dias 7 e 11 de julho, a FNAM decidiu manter a paralisação, que se estende até às 24:00 de quinta-feira, face "ao adiar constante das soluções" e "à proposta insatisfatória" que recebeu da tutela, não excluindo uma nova greve nacional na primeira semana de agosto.

"Não sou do Sindicato dos Médicos, sou do Sindicato dos portugueses. O que é que como presidente do Sindicato dos portugueses eu digo: ‘Nós temos que melhorar o SNS e isso passa por valorizar a carreira médica, mas essa valorização tem de ser feita no quadro da estratégia de reestruturação do reforço que nós temos’", defende o primeiro-ministro, António Costa.