Europeias: Rui Moreira e Marta Temido apontados como candidatos

Rui Moreira tem sido apontado como possível candidato do PSD às eleições europeias. Do lado socialista, o nome de Marta Temido começa a ganhar força.

No terceiro e último mandato à frente da Câmara do Porto, Rui Moreira é visto dentro de alguns setores do PSD como uma boa solução para o partido tentar recuperar do resultado de 2019, o pior de sempre em europeias.

À SIC, fonte próxima do presidente da Câmara do Porto diz que Rui Moreira tem acolhido com agrado os elogios de vários setores do PSD, mas é extemporâneo falar agora do assunto.

Do lado socialista, Marta Temido é um dos nomes que, dentro do PS, começa a ganhar força. A ex-ministra da Saúde, atualmente deputada no Parlamento, poderá ser uma das hipóteses que António Costa está a equacionar para enviar para Bruxelas como cabeça-de-lista no próximo ano.

Para já, é candidata única a liderar a concelhia socialista da capital. Se não for Bruxelas em 2024, Temido poderá ter olhos postos em Lisboa, em 2025, quando se realizam as autárquicas.