Anadia contra troço da linha ferroviária de alta velocidade

O cineteatro de Anadia teve lotação esgotada. Centenas de habitantes do concelho ouviram, alguns pela primeira vez, quais os caminhos que a linha de alta velocidade Porto-Lisboa poderá fazer no concelho.

Nem habitantes, nem autarquia concordam com o rasgo, previsto no estudo prévio, que a linha vai fazer na região da Bairrada, no troço entre Oiã e Soure.

Isto implicará expropriação de terrenos, a destruição de 5,5 hectares de vinhas e demolição de casas, a maior preocupação que deixaram na sessão pública de esclarecimento.

A Câmara de Anadia lançou uma petição contra este troço da linha de alta velocidade.

Na Bairrada, também serão afetados os concelhos vizinhos da Mealhada e de Oliveira do Bairro, este último terá uma sessão de esclarecimentos na próxima semana.

A consulta pública do estudo prévio de impacto ambiental está a decorrer até ao final deste mês.