Évora: viatura de apoio ao helicóptero do INEM chumba na inspeção

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que presta apoio ao helicóptero do INEM de Évora chumbou esta sexta-feira na inspeção periódica obrigatória e ficou inoperacional, tendo de ser enviada uma outra viatura para garantir o serviço, apurou a SIC Notícias. No verbete do veículo, que tem mais de 500 mil quilómetros, constavam vários problemas que levaram à interdição de circulação.

A SIC Notícias questionou o INEM sobre os motivos que levaram ao chumbo na inspeção e sobre o estado em que se encontra a VMER que foi ocupar o lugar desse veículo, que garantiu que “a viatura de apoio ao helicóptero foi imediatamente substituída, não se tendo verificado qualquer tipo de constrangimento”.

“Aliás, esta viatura só é utilizada em situações muito pontuais, nomeadamente quando o helicóptero não pode ser utilizado e a equipa se tem de deslocar por via terrestre”, salientou ainda fonte oficial do INEM, não respondendo no entanto à questão sobre as condições da viatura que foi enviada para a substituição.

Certo é que, segundo fontes ouvidas pela SIC Notícias, a troca de VMER aconteceu no espaço de poucas horas e, de facto, esta é usada em situações excecionais. Ainda assim, o seu uso é feito “predominantemente em marcha de emergência, o que desgasta muito mais as viaturas do que uma utilização normal”.

Além disso, a SIC Notícias teve acesso às matrículas das duas viaturas e ambas têm seguro ativo desde 2005, ou seja, estão ambas a circular há pelo menos 18 anos.

As mesmas fontes garantem que o carro enviado apresenta “o mesmo estado geral” da que agora se encontra inoperacional e que o INEM tem como “política reparar quando não anda”, sendo mais fácil “justificar despender uma ‘fortuna’ para reparar uma viatura inoperacional do que gastar o mesmo valor, ou até menos, para a manter nas melhores condições”.