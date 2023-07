Em Gondomar, está a gerar indignação à população uma sentença que obriga a Câmara Municipal a desocupar um cemitério e a remover mais de mil sepulturas.

A autarquia, que só tem um mês para cumprir a ordem, garante que não vai proceder à desocupação.

No imediato, a câmara vai recorrer para o Tribunal da Relação do Porto. Se for preciso para o Constitucional e admite até recorrer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.