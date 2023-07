Está a par da polémica com um cartoon e da queixa-crime que gerou?

Confuso? Vamos explicar então como aqui chegámos. Nas redes sociais, dois dias após a divulgação do cartoon no espaço habitual da RTP, o líder do Chega partilhou o vídeo em tom crítico. “Isto passou na RTP e é puro incentivo ao ódio contra os polícias. Inaceitável! O Chega vai chamar todos os responsáveis por isto ao Parlamento e vai pedir explicações, para que sejam apuradas todas as responsabilidades. Temos de proteger a nossa polícia, não atacá-los ainda mais!”.

O vídeo intitulado “Carreira de Tiro” publicado a 6 de julho chamou a atenção das forças de segurança, que classificam o conteúdo de “ofensivo” e “profundamente injusto”. A indignação chegou a um ponto tal, que a PSP apresentou uma queixa-crime contra os autores da ilustração. Acontece que, o cartoon, segundo explicam os autores, nada tem a ver com a polícia portuguesa mas sim com a francesa.

E, no dia seguinte, o presidente do CDS-PP juntou-se às críticas de Ventura e do PSD, e apontou o dedo ao ministro da Administração Interna, por não ter defendido a honra das forças policiais. Numa mensagem publicada na rede social Facebook, Nuno Melo defende que, "na televisão pública, polícias que representam o Estado foram difamados como racistas que descarregam as armas em função da cor da pele".

No cartoon, da autoria de Cristina Sampaio, colaboradora do coletivo Spam Cartoon, que tem uma rubrica semanal na RTP, vê-se um polícia a disparar. A sua expressão e a intensidade dos disparos vão aumentando de forma gradual. Percebe-se depois que estava a treinar a pontaria em placas com a forma de figuras humanas mas com diferentes tons de pele. No fim, percebe-se que a figura com o tom mais claro não tem qualquer tiro, mas a última de tom escuro está cobertas de balas.

O que se poderá depreender do vídeo é que as forças de segurança têm algum preconceito no que diz respeito às origens dos cidadãos e que discriminam, na forma como utilizam a força e as armas de fogo, de acordo com a cor de pele. Tendo isto em conta, a Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu, esta segunda-feira, um comunicado no qual informa que repudia esta crítica do Spam Cartoon e que apresentou uma queixa-crime contra a RTP.

“Consideramos que o vídeo formula e representa juízos ofensivos da honra e consideração de todos os profissionais da PSP que diariamente dão o seu melhor para garantir a legalidade democrática, bem como, sem qualquer fundamento, propala factos inverídicos, capazes de ofender a credibilidade, o prestígio e a confiança devida à PSP”, lê-se.

Mais. A PSP considera que os juízos feitos “não correspondem à verdade e são profundamente injustos”, tendo em conta que a PSP “foi a primeira força de segurança” do país a aprovar um documento abrangente que “define claramente as regras aplicáveis ao uso da força pública por parte dos seus profissionais”.

“A liberdade de expressão não é um direito absoluto” e, acrescentam, ”o vídeo, ao apresentar os polícias como xenófobos e racistas, não contribui para a desejável paz social, podendo, pelo contrário, contribuir para uma perceção de ilegitimidade do uso da força pública, com potencial para afetar a desejável paz e harmonia social", lê-se no comunicado enviado às redações.

O “outro lado” do desenho

O vídeo é assinado por um grupo de ilustradores chamado Spam Cartoon, composto por André Carrilho, João Paulo Cotrim, Cristina Sampaio, Tiago Albuquerque e João Fazenda. À agência Lusa, o ilustrador André Carrilho considerou que a queixa “não faz sentido”, tendo em conta que o cartoon “não tem nada a ver com a PSP nem com a realidade portuguesa”.

"Nós trabalhamos para a RTP desde 2017 e o cartoon é sempre feito num contexto de atualidade nacional e internacional, neste caso é internacional. Tem a ver com a ocorrência em França, da morte de um jovem francês às mãos da polícia que depois deu origem a vários tumultos pelo país inteiro", explicou André Carrilho.

Também nas redes sociais, o grupo de ilustradores Spam Cartoon refere que o vídeo se insere "num espaço de opinião da RTP que comenta atualidade nacional e internacional”.

Neste caso, o cartoon "Carreira de tiro" alude à situação social em França, motivada pelo episódio em Nanterre. A morte de um jovem pela polícia - por estar a conduzir sem carta de condução - gerou vários protestos violentos e disruptivos, levando a que milhares fossem detidos e que instituições públicas, lojas, carros fossem destruídos ou vandalizados.