Buscas na Altice: casa do fundador também foi alvo de buscas

A Altice está a ser alvo de buscas por suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. A casa do fundador da Altice, Armando Pereira, foi um dos locais visitados, nesta quinta-feira, pelas autoridades.

O líder da Altice Europa é o principal rosto sob investigação. A mansão de luxo do empresário no Gerês com helicóptero à porta foi um dos pontos centrais das diligências, onde esta quinta-feira esteve o inspetor tributário Paulo Silva.

Com o juiz Carlos Alexandre e o procurador Rosário Teixeira volta a juntar-se o trio que dirigiu a operação Marquês e que há quase nove anos conduziu José Sócrates à prisão preventiva.

Agora, as autoridades procuravam documentos e outras provas que confirmem as suspeitas relacionadas com um esquema fraudulento que terá lesado a Altice em vários milhões de euros.

Ao que a SIC apurou, podem estar em causa ganhos ilícitos superiores a 250 milhões.

A investigação acredita que com a ajuda de terceiros, Armando Pereira, cofundador da dona da MEO e um dos homens mais ricos de França, terá simulado negócios imobiliários e ocultado proveitos na alienação de património, incluindo imóveis da antiga PT.

Um dos negócios agora investigados envolve a venda de quatro prédios na capital por 15 milhões de euros, mas as autoridades acreditam que são apenas a ponta do iceberg.

A antiga sede da PT, agora Altice, no coração de Lisboa, onde esteve o procurador Rosário Teixeira e ainda a casa onde vive o braço direito do líder da empresa Hernâni Vaz Antunes, também foi alvo de buscas.

No terreno, mais de 100 agentes da PSP e quase 50 viaturas, em comunicado o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) confirma dezenas de diligências em várias regiões do país.