Ministério Público pede pena máxima de prisão para mãe de Jéssica

Nas alegações finais no Tribunal de Setúbal, o Ministério Público pediu, como era esperado, uma pena de prisão de 25 anos para os principais arguidos acusados do homicídio da pequena Jéssica, em junho do ano passado.

Os arguidos são Ana Pinto, Justo Montes, Esmeralda Montes e Inês Sanches - a mãe da menina Jéssica. Nas alegações finais, a procuradora destacou a “total ausência de arrependimento de todos os arguidos. E um alheamento”, considerando “chocante a frase de Justo Montes: ‘não quero saber de nada disto’".

“Não conseguimos sentir qualquer empatia pelos arguidos. Por outro lado, não conseguimos sentir qualquer empatia por uma mãe que entregou a filha aos arguidos e depois a deita na cama enquanto se entretêm a mandar uma mensagem ao pai da criança para lhe mandar dinheiro. (…) A única vítima aqui é a Jéssica e Inês podia ter evitado a sua morte”.

Recorde-se que Ana Pinto, Justo Ribeiro Montes e Esmeralda Pinto Montes estão a ser julgados pelos crimes de homicídio qualificado consumado, rapto, rapto agravado e coação agravada.

Já Inês Sanches, mãe de Jéssica, está acusada dos crimes de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física qualificada, por omissão.

Há um quinto arguido no processo, Eduardo Montes, filho de Ana Pinto e Justo Ribeiro Montes, que está acusado de um crime de violação agravado e de um crime de tráfico de estupefacientes agravado. O MP deixou, porém, cair todos crimes que constavam do despacho de acusação.