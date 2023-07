Algarve com menos portugueses e espanhós de férias este verão

Há menos portugueses e espanhóis no Algarve, este ano. Os empresários confirmam quebras nas reservas e admitem estar a ser forçados a baixar preços. Julho não está a ser o que se esperava e as reservas para Agosto também estão aquém do habitual.

Segunda quinzena de julho, 10:30 e há espaço para estacionar e estender a toalha. É assim em Quarteira e um pouco por todo o algarve

Em plena época alta, não se parecem confirmar as previsões de que este venha a ser o melhor verão de sempre.

O mercado ingles está a responder bem, mas faltam muitas reservas de portugueses e espanhóis

Hotelaria e restauração admitem que a subida de preços, que variou entre os 5 e os 20%, terá feito muitos desistir de vir de ferias para o Algarve. Os empresários lembram que também eles estão a pagar mais caro por tudo.

Muitos não dão ainda o verão por perdido. Acreditam que as promoções de última hora irão trazer turistas que ainda não tinham decido comprometer-se com reservas.