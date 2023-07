Termina este domingo o Festival do Caracol Saloio, que Loures recebeu durante mais de duas semanas.

Celebrar a cultura gastronómica, há 22 anos, é o que este festival mais procura.

Loures recebeu mais uma vez o Festival do Caracol Saloio, promovido pela Câmara Municipal e este ano no Parque Verde do LoureShopping.

São apresentadas mais de 50 especialidades diferentes. É um momento de convívio e a oportunidade para provar novos sabores.

No Festival estão presentes dezenas de restaurantes, cada um com as suas histórias e especialidades.

Apesar de ser o caracol o grande protagonista, a música, as diversões e o artesanato estão também presentes neste festival.

Termina este domingo com a atuação de Danny Menezes. No final, tal como em todos os anos, celebra-se mais uma edição com um bolo de aniversário.