Cofundador da Altice vai prestar declarações

O cofundador da Altice Armando Pereira vai prestar declarações em interrogatório sobre as sobre as suspeitas em torno de negócios da Altice Portugal, mas só a partir de segunda-feira, disse este sábado à Lusa o advogado.

Pedro Marinho Falcão confirmou a decisão de que Armando Pereira "vai prestar declarações" perante o juiz Carlos Alexandre sobre a investigação do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT).

De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP, a operação desencadeada na quinta-feira, que levou às três detenções, contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, entre as quais instalações de emp