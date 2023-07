Praia da Costa Nova recebe Festival da Sardinha

A Praia da Costa Nova recebe este fim de semana o Festival da Sardinha. A organização estima servir cerca uma tonelada do peixe mais apreciado por muitos portugueses.

É um festival feito por gente do mar em terra de pescadores. As grelhas e as brasas são o motor do evento.

As sardinhas assadas querem-se graúdas e apetitosas.São servidas quentinhas com batata a murro

A qualidade deste petisco nacional é testada à mesa na companhia da família ou entre amigos.

Toda a sardinha servida nos quatro dias do festival chega de Peniche, onde estão, atualmente, os melhores cardumes.

O Festival da Sardinha da Costa Nova é organizado há cinco anos pela Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro.