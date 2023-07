Salários podem aumentar, caso se reduza a carga fiscal

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal garante que é possível aumentar salários, caso a carga fiscal seja reduzida para famílias e as empresas.

Se os encargos das empresas com a energia com as taxas de juro e com os impostos diminuírem será possível aumentar os salários, segundo a Confederação Empresarial de Portugal, mas para isso o Governo, diz Armindo Monteiro, terá de cumprir a sua parte.

Está prevista a subida progressiva do salário mínimo até aos 900 euros em 2026, aumentando para 810 euros já no próximo ano.