O Parlamento aprovou esta quarta-feira o programa “Mais Habitação”, com voto favorável do PS, abstenção do PAN e do Livre e votos contra do PSD, Iniciativa Liberal, Chega, PCP e Bloco de Esquerda.

O pacote legislativo avança com mudanças, entre outros, ao nível do arrendamento, dos licenciamentos e do alojamento local. É aprovado cinco meses após a primeira versão ter recebido luz verde em sede de Conselho de Ministros.

[Em atualização]