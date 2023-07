Jovem de 23 anos morre em despiste de automóvel em Almodôvar

Um jovem de 23 anos morreu esta quinta-feira vítima do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional (EN) 2, no concelho de Almodôvar, distrito de Beja, informaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta por volta das 07:30, ocorreu ao quilómetro 158 da EN2, perto de Almodôvar.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR precisou que o homem de 23 anos era o condutor e único ocupante da viatura.

Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local do acidente.

O socorro mobilizou os Bombeiros de Almodôvar, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de nove operacionais, apoiados por três veículos, incluindo uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV), e um helicóptero.