Campo de férias sobre arqueologia reúne jovens de vários países em Tondela

Em Tondela há um campo de férias dedicado à arqueologia que trouxe a Portugal jovens de vários países. O antigo Castro dos Três Rios é um dos espaços com maior valor da região Centro.

Do alto do Castro dos Três Rios em Parada de Gonta, no concelho de Tondela, a vista é privilegiada, mas a estes jovens o que mais interessa é o passado debaixo dos pés.

O campo de férias internacional trouxe vários jovens de vários países à freguesia, uma forma de alimentar a descoberta, mas também de dar mais significado a um património que ainda esconde muito passado.

A utilização do espaço como santuário parece ser o mais consensual entre os investigadores, mas para mais respostas seria necessário outro tipo de empenhamento.

Graças ao esforço dos jovens, o Castro dos Três Rios em Parada de Gonta estará no fim do verão limpo e com as plantas desenhadas, mais um passo na valorização deste local histórico.