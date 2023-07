Forças de segurança iniciam protestos nos aeroportos portugueses

As forças de segurança começaram esta segunda-feira uma série de protestos e ações de sensibilização nos aeroportos portugueses com o intuito de mostrar ao país os motivos do descontentamento do setor.

A Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança quer explicar os motivos do descontentamento às pessoas que chegam a Portugal.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia denuncia que continuam a existir agentes das forças de segurança com salários baixos e com dificuldades em preencher quadros das próprias estruturas policiais.

A alteração dos estatutos remuneratórios e os descontos para os subsistemas de saúde são duas das principais queixas das forças de segurança, mas existem muitas outras.

Estas iniciativas de protestos e sensibilização arrancaram esta segunda-feira de manhã no Porto, Lisboa e Faro e vão repetir-se mais vezes.

Também está agendada uma concentração no dia 2 de agosto, junto à residência oficial do Presidente da República quando Marcelo Rebelo de Sousa estiver a receber o Papa Francisco.