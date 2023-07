País

GNR desmantela rede organizada no setor automóvel em Lisboa e Setúbal

Rede dedicava-se à "obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas, através da emissão e contabilização de documentos com a intenção de concretizar a evasão e fraude fiscal ao regime do IVA na transação de viaturas usadas, previamente adquiridas no mercado comunitário".