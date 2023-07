Nos Açores há cada vez mais ocorrências nas praias relacionadas com turistas e com a prática de surf. Quem garante a vigilância, alerta para a necessidade de reforçar as zonas vigiadas na região.

Nadador salvador há 25 anos, Marco Medeiros é também operador de segurança dos grandes surfistas nas ondas gigantes da Nazaré.

Mas é nos Açores que lidera e orienta meia centena de nadadores salvadores nas praias da região.