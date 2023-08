Ministra da Defesa reconhece dificuldades no recrutamento para as Forças Armadas

A ministra da Defesa esteve esta manhã na Base Naval de Lisboa na cerimónia de receção do navio da Marinha Portuguesa, o NRP Setúbal, após este ter integrado mais uma missão no âmbito da iniciativa "Mar Aberto".

É o momento da chegada do navio NRP Setúbal a Portugal com 65 militares a bordo. Estiveram mais de 4 meses na CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa numa missão de cooperação com os congéneres

Sobre os 13 militares do NRP Mondego, a ministra da Defesa diz que foram seguidos os procedimentos da Marinha, do ponto de vista disciplinar e que aguarda com tranquilidade o final do processo.

Helena Carreira diz que a saída de militares das forças armadas se deveu ao fim das medidas excecionais da pandemia. Garantiu, no entanto, que o Governo está a pôr em prática um conjunto de medidas para atrair e reter os militares.