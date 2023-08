Pescadores de Quarteira em protesto contra parque natural marinho

Algumas dezenas de pescadores manifestaram-se hoje, em Quarteira, contra o que dizem ser a falta de transparência no processo de criação do parque natural marinho do recife do Algarve. Trata-se de uma iniciativa que implica um apertar de regras no acesso à Pedra do Valado, um dos principais pesqueiros do Algarve.

Há três anos que a discussão está em cima da mesa: fazer da Pedra do Valado um parque natural marinho que ajude a preservar as cerca de 900 espécies identificadas no rochedo de cerca de cem km, entre Albufeira e Armação de Pera.

Era suposto a iniciativa contar com o aval dos pescadores, desde Olhão a Lagos mas este sábado, em Quarteira, os associados da Quarpesca vieram dizer que o documento que esteve em consulta publica era vago e que os contornos do projeto são inaceitáveis

O centro de ciências do mar e a fundação oceano azul, promotores do projeto do parque natural marinho dizem que os estudos científicos e de impacto económico estão disponíveis para consulta online e rejeitam a acusação de falta de veia democrática, alegando terem sido ouvidas 89 entidades, ao longo de 3 anos.

Os associados da Quarpesca não se convencem e saíram em protesto para o mar. A Quarpesca fala em prejuízos de 3 milhões de euros só para os associados de Quarteira, número que CC Mar e a fundação oceano azul dizem muito inflacionado, estando antes em linha com os montantes previstos para a compensação dos pescadores.

Os homens de Quarteira dizem que não é só uma questão de dinheiro, mas de futuro. Queixam-se de limitações crescentes à pesca na costa algarvia.