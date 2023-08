Proteção Civil alerta para vaga de calor na Madeira até 25 de agosto

Uma vaga de calor vai afetar o arquipélago da Madeira entre hoje e sexta-feira, 25 de agosto, com previsão de temperaturas que poderão atingir os 35°C, indicou o Serviço de Proteção Civil da região autónoma.

"Nestes dias, as temperaturas deverão variar entre 29 e 35°C na costa sul e nas cotas intermédias da Madeira, 27 a 30°C nos pontos mais altos, na costa norte da ilha da Madeira e em Porto Santo. Nas regiões costeiras, as temperaturas mínimas deverão variar entre 23 e 26°C", refere a instituição em comunicado.

O Serviço de Proteção Civil esclarece que a previsão foi emitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou hoje o arquipélago sob aviso amarelo para tempo quente, mudando depois para aviso laranja a partir das 00:00 de domingo até às 06:00 de terça-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A vaga de calor no arquipélago da Madeira decorre de uma massa de ar quente e seca, sendo que entre hoje e 25 de agosto os valores da humidade relativa do ar serão persistentemente baixos, em geral inferiores a 60% nas regiões costeiras e inferiores a 30% nas regiões montanhosas.

De acordo com a previsão, o vento vai soprar de norte ou nordeste, temporariamente de leste, fraco a moderado (até 30 km/h), pontualmente com rajadas até 70 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos lestes e oeste da Madeira.

"No geral, esta vaga de calor deverá fazer-se sentir com maior ou menor intensidade, em todo o Arquipélago da Madeira, pelo que deverão ser seguidos os avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA e as respetivas atualizações", alerta o Serviço Regional de Proteção Civil.