No Douro estima-se um aumento na produção de vinho. As vindimas estão a revelar uvas de grande qualidade, mas a região sofre cada vez mais com a falta de mão de obra.

É quase um mês de trabalho duro, ao calor. Este ano a começar mais cedo, pelo menos uma semana. A falta de mão obra obriga a fazer a vindima por etapas, mediante disponibilidade de pessoal.

O Douro é nesta altura uma região a diferentes velocidades, mas todos concordam que este vai ser um bom ano para os vinhos.