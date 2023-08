Quase todo o país em risco máximo de incêndio

Quase todo o país está em risco máximo de incêndio nos próximos dias. As autoridades pedem à população que evite comportamentos de risco. No terreno prontos a atuar estão centenas de operacionais.

RESPIRA

Devido às altas temperaturas quase todo o país está em risco máximo de incêndio pelo menos até à próxima quinta-feira.

No mapa as zonas pintadas a vermelho são as que mais preocupam. Nos distritos de Faro e Santarém o risco é máximo.

A situação vai agravar-se em quase todo o país. O vento forte, a baixa humidade e o calor intenso são os principais fatores que determinam o nível de perigo.

O governo reconhece que os próximos dias podem ser complicados e pede cautela no uso de fogo.

Desde o início do ano foram registados mais de seis mil incêndios rurais, arderam cerca de 27 mil hectares.