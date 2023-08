País

Inspetores condenados pela morte de Ihor Homeniuk apresentam-se na prisão de Évora

Dois dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) condenados pela morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk apresentaram-se no estabelecimento prisional de Évora para cumprir o tempo que resta das penas de nove anos de prisão.