Colisão entre três veículos causa cinco feridos e corta EN 204 em Barcelos

Uma colisão entre três veículos na estrada Nacional 204, em Barcelos, causou hoje cinco feridos, um deles grave, e cortou a via nos dois sentidos, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-Recional do Cávado.

O alerta foi dado às 14:34 para um acidente na estrada que liga Barcelos a Ponte de Lima, mais propriamente na zona de Carapeços. De acordo com a fonte, do acidente resultaram quatro feridos ligeiros e um grave.

Não foi possível especificar para onde foram encaminhas as vítimas."As vias estão cortadas nos dois sentidos. Não é possível dar previsão de reabertura", disse a fonte.

No local estavam, pelas 16:00, mais de uma dezena de meios do INEM, GNR e Bombeiros Voluntários de Barcelos.