Mais de 70 pilotos marcam presença no Festival de Parapente dos Açores

A ilha de São Miguel recebe mais uma edição do Festival de Parapente dos Açores, desta vez com a presença de mais de 70 pilotos de todo o mundo.

O céu da ilha de São Miguel tem estado mais colorido com as dezenas de pilotos que participam no Festival de Parapente dos Açores. Há estreantes, mas também há veteranos como o Luís, que há mais de 30 anos que está envolto no parapente.

Praticantes vêm de todo o mundo

Nesta modalidade tudo pode acontecer, mas, ainda assim, o risco não trava a vontade de voar e há quem venha do outro lado do mundo. Liya, uma participante da China, contou à SIC que veio de propósito para o festival. Diz estar muito feliz com os voos que tem feito e com as paisagens da ilha.

Este ano há mais de uma dezena de nacionalidades. Os amantes deste desporto não dispensam, neste festival que acontece há 29 anos, as condições e as paisagens que a maior ilha do arquipélago proporciona.