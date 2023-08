Para além de Luís Marques Mendes, que este domingo assumiu poder vir a ser candidato a Belém, também Pedro Santana Lopes, em entrevista à SIC, não afastou a hipótese de se candidatar à Presidência da República. Além de Marques Mendes e Santana, há mais nomes em cima da mesa.

Novo ciclo, caras antigas: Pedro Santana Lopes ainda não sabe se volta ao PSD, mas sabe qual é a postura que deve ter o sucessor de Marcelo.

"Deve ser candidato quem achar que está em condições mesmo de ser útil e que pode ganhar. Acho que não se corre essa corrida para se ganhar notoriedade ou para se ter tempo de antena. Conheço o país todo. E o próximo Presidente é uma coisa que tem que ser: muito próximo também do povo", declarou o autarca da Figueira da Foz, em entrevista à SIC Notícias.

Este domingo, também Luís Marques Mendes garantiu, no habitual espaço de comentário na SIC, que a decisão de se candidatar a Presidente não depende de um acordo com o PSD e será pessoal. O comentador afirmou que será candidato “se for útil ao país”.

Passos Coelho nega vir a ser candidato, mas…

Postura diferente teve Pedro Passos Coelho há um ano. Na festa do Pontal, o ex-primeiro-ministro acabou com as especulações sobre as presidenciais de 2026, ao dizer que não iria regressar à política. Mas, meses depois, num evento à porta fechada, no Grémio Literário, quem assistiu ao discurso diz que Passos não excluiu um retorno.

Paulo Portas também está de regresso nesta rentrée. No sábado na do CDS e esta terça-feira, convidado da Universidade de Verão do PSD.

Quem também voltará a aparecer em público, neste evento político, é Durão Barroso, ex-líder do PSD e ex-líder da Comissão Europeia. À esquerda, Augusto Santos Silva é um dos nomes de que mais se fala.

Guterres como favorito ao cargo

Uma sondagem da Intercampus revela que o favorito a ganhar a corrida a Belém seria António Guterres, seguido de António Costa. Nesta sondagem,

não se destaca o nome de Mário Centeno, antigo ministro das Finanças, que termina o mandato como governador do Banco de Portugal em 2025, a tempo das eleições presidenciais.

Há ainda a possibilidade de Portugal voltar a ter um militar como Presidente da República, visto que Gouveia e Melo ganhou popularidade depois da campanha de vacinação contra a covid-19.