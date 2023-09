D. Américo Aguiar esteve, esta sexta-feira, reunido com o Papa Francisco, no Vaticano. Mas além do encontro com o Sumo Pontífice, o sacerdote português acabou por se cruzar também com o ator Sylvester Stallone.

O Bispo Auxiliar de Lisboa, registou o momento e partilhou-o nas redes sociais. O Papa também recebeu o ator norte-americano e alguns familiares.