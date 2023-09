Reclamações contra o SEF disparam: renovar documentos pode demorar meses

Não para de aumentar o número de queixas contra o atendimento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. No primeiro semestre deste ano a subida foi de mais de 200% em comparação com o ano passado.

As queixas passam, sobretudo, pela dificuldade na obtenção e renovação do título de residentes estrangeiros. O processo de legalização pode em alguns casos demorar anos.

Durante o tempo de espera, os imigrantes precisam de ir renovando, a autorização para permanecer no país. Uma tarefa que começa logo difícil no momento de fazer o pedido.Estejam onde estiverem, para agendar uma ida ao SEF, os imigrantes tem apenas dois números de telefone para onde podem ligar.

Mariana Morais veio do Brasil há seis anos com um visto de estudante. Fez o mestrado e legalizou-se no Porto, onde ainda vive. Como este caso, há muitos.

O presidente da Associação Solidariedade Imigrante, habituado a tratar da burocracia de legalização de muitos imigrantes, considera este método de agendamento incompreensivel, que acaba por provocar inúmeros transtornos.

Quando o tempo começa a escassear para o cumprimento dos prazos da imigração, os que podem, ou melhor, os que têm dinheiro acabam por recorrer aos serviços de advogados e solicitadores.

Há advogados a cobrar mais de 200€

Mariana Morais não revela o valor que cobra a cada cliente porque isso depende do que é pretendido.

Ao pedido de entrevista da SIC, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras respondeu que está num período de transição. A partir de outubro passa a integrar um novo organismo: a Agência para as Minorias, Migrações e Asilo.