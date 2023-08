Empresa na Covilhã lança linha de roupa reciclada

Outra das inovações deste procedimento é a possibilidade de o cliente poder devolver à fábrica roupa que já não queira, para que esta seja novamente reciclada.

A coleção estará disponível já para a coleção setembro/outubro deste ano, com uma coleção de 700 peças constituída por camisolas e casacos para homem e mulher.

“É feita de fio reciclado à cor natural do que nós reciclamos. Queremos que depois o cliente diga 'eu tenho uma camisola reciclada. É super super gira, estou super na moda", acrescenta a empresária.

A coleção vai ser produzida baseada no conceito "one size fits all" (tamanho único), com o objetivo de “com este eco design diminuir o impacto para o planeta”, conclui.