Ana Gomes: “Só me resta desejar muita saudinha a Manuel Pizarro”

Baseando-se em notas de imprensa , Ana gomes refere que as garantias dadas ao novo ministro da saúde, Manuel Pizarro, serão diferentes daquelas que tinha Marta Temido. O tão almejado reforço financeiro que pode resultar numa melhor gestão das dotações do SNS. A capacidade de diálogo do novo ministro pode estar na base do sucesso das conversas com os profissionais de saúde e a valorização das carreiras dos mesmos. Esta análise foi exibida na SIC Notícias a 11 de setembro.