Ana Gomes: “Isto é austeridade na sua versão pior”

Ana Gomes é perentória nesta emissão do seu comentário semanal na SIC Notícias e em podcast. "Não podemos ter políticas praticadas por um Governo socialista em maioria absoluta que têm a obsessão que tinha Passos Coelho", afirma sobre "as contas certas". A ex-diplomata apela a que o executivo de António Costa demonstre "visão estratégica" e "transparência" na aplicação de apoios às famílias e empresas, acrescentando que mesmo com o aumento previsto para os funcionários públicos virá um "rombo" generalizado nas economias familiares. Ana Gomes, no programa exibido na SIC Notícias a 18 de setembro, recusa que o Governo continue "alinhado com a direita na recusa da taxação dos lucros excessivos" das empresas.