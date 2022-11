Ana Gomes: “Os governos têm de assumir a necessidade de controlar os preços e os mercados que estão desregulados”

A ex-diplomata critica a ação do Banco Central Europeu por não conseguir combater a inflação na Zona Euro, sugerindo que as medidas "são o estilo de terapia que mata o paciente" como as do tempo da intervenção da troika. A comentadora volta a sublinhar que os países europeus devem poder criticar, à semelhança do que fez António Costa, a ação do BCE e que devem tomar medidas para conseguir controlar os preços. A Cimeira Ibérica foi também objeto desta emissão de 06 de novembro na SIC Notícias.