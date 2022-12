Ana Gomes: “Desde que conheci por dentro o processo dos submarinos, completamente corrupto, já nada me surpreende”

"Tempestade Perfeita", o nome dado à operação da Polícia Judiciária, deteve cinco pessoas por suspeitas de corrupção, entre as quais três altos quadros do Ministério da Defesa Nacional. O alegado esquema envolve uma extensa rede de empresas beneficiadas com contratos lesivos para o Estado, sendo que as ramificações podem chegar às Finanças.“Os casos das Pandur ou dos estaleiros navais de Viana do Castelo constam como alguns dos assuntos com pouca transparência que estiveram relacionados a interesses políticos”, refere Ana Gomes. Os mais de mil milhões de euros dos submarinos, como o maior contrato de Defesa que Portugal já alguma vez fez, também responsável pela crise financeira em 2010, como padigma da “cleptocracia instalada”. A opinião de Ana Gomes foi emitida a 11 de dezembro na SIC Notícias.