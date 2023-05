Ana Gomes em Podcast

Ana Gomes: "Precisávamos de um Governo que tivesse força anímica para resistir à captura pelos lóbis"

As fragilidades do Governo do Partido Socialista, o discurso de Cavaco Silva que “cerra fileiras no PS” e os rabos de palha de Luís Montenegro. Ana Gomes faz a análise da atualidade política da semana em podcast