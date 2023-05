Ana Gomes: “O primeiro-ministro insiste em não explicar o tabu do SIS. Era um assunto que já podia ter acabado, admitindo que houve um erro”

Para a diplomata aposentada, é necessário haver "uma comissão de fiscalização do SIS que seja credível", algo que a atual não é, e sublinha que o primeiro-ministro podia ter terminado com o caso, admitindo que "houve um erro na comunicação com o SIS" e assegurando que não voltará a repetir-se. A operação Tutti Frutti, sobre uma alegada troca de favores entre PS e PSD na preparação das listas para as autárquicas de 2017, e a nova liderança do Bloco de Esquerda foram temas nesta emissão de 28 de maio na SIC Notícias.