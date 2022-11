José Miguel Júdice: “Nunca os brasileiros estiveram tão zangados com as alternativas que se lhes colocavam”

Num "país divido mal ao meio" e "virado contra si próprio", tanto Bolsonaro como Lula são "péssimos candidatos e presidentes", de acordo com o comentador. "Os brasileiros não queriam nem um nem outro, votaram no mal menor", sublinha o advogado. Sobre este lado do Atlântico, José Miguel Júdice fala da "violência à solta" com um António Costa "feroz, agressivo, capaz de ser falso" durante o debate sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano, quando se "atirou à jugular de Cotrim de Figueiredo" e tratou a Iniciativa Liberal como "meninos". "A espiral de violência pode saber-se quando se começa, mas nunca se sabe quando acaba", remata o comentador nesta emissão de As Causas de dia 01 de novembro, na SIC Notícias.