Eutanásia e Ronaldomania

Com o texto final da lei da eutanásia aprovado na especialidade, com votos contra de Chega e PCP, Hugo Soares veio acusar Augusto Santos Silva e André Ventura de "cumplicidade e conluio", depois de ver a proposta de referendo do PSD recusada pelo Presidente da Assembleia da República por inconstitucionalidade. "Tudo por um soundbyte", diz Luís Pedro Nunes sobre a tática do secretário-geral do PSD. Voando até ao Catar, o final de carreira de Cristiano Ronaldo ainda não se concretizou e, por isso, a novela em torno da sua titularidade na Seleção Nacional continua a ser o assunto nacional que domina o debate público. Já a contenda do Eixo do Mal foi emitida na SIC Notícias a 08 de dezembro.