A paz, o pão, habitação, imigração. Crises em Portugal

Com os preços das casas e das prestações a não darem sinal de abrandamento, o Portal da Transparência revelou que a execução dos fundos do PRR para a habitação em Portugal foi inferior a €50 milhões. A aposta para combater a crise parece ser o parque habitacional público, que irá demorar a acontecer na dimensão necessária. No Eixo do Mal, emitido a 09 de fevereiro na SIC Notícias, houve tempo também para falar sobre a tragédia que resultou de incêndio num prédio na Mouraria, assim como da atitude "exemplar" de Marcelo Rebelo de Sousa ao visitar o imigrante nepalês que foi espancado e roubado em Olhão.