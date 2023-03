Costa e o IVA, Marina e a habitação, Ventura e os ismaelitas

Para marcar um ano de maioria absoluta do PS, o primeiro-ministro concedeu uma entrevista para falar nas novas medidas aprovadas no pacote da habitação, do IVA zero em 44 produtos alimentares essenciais e, finalmente, para comentar a descida da sua descida de popularidade nas sondagens, bem como a do Governo. O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 30 de março.