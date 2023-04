Não há eleições, mas já há campanha. E Lula no 25 de Abril

Um país em campanha sem eleições à vista e uma gincana opinativa com Lula à vista. Como diria Marcelo Rebelo de Sousa, "é a vida". Com o Presidente da República a receber líderes de partidos, Luís Montenegro a aparecer mais e com críticas mais fortes ao Governo, e António Costa a anunciar aumentos das pensões e a "provar" o IVA zero nos supermercados, o país parece preparar-se para umas legislativas sem data marcada. O Eixo do Mal foi emitido a 20 de abril na SIC Notícias.