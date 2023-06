Galamba sem cobertura, Pedro Nuno com aforro

Afinal, João Galamba mentiu ou não mentiu ao parlamento? E Pedro Nuno Santos, está ou não está na corrida ao PS? Depois de mais de cinco meses de ausência do palco público, o ex-ministro das Infraestruturas reapareceu esta semana na comissão parlamentar de economia, "refrescado e cheio de confiança", para também se gabar de ser o único ministro nos últimos 50 anos a deixar o Governo com a TAP e a CP a darem lucro. Na comissão parlamentar ao lado, o secretário de Estado Adjunto António Mendonça Mendes respondeu se teria sido o próprio a sugerir a João Galamba a intervenção do SIS na recuperação do computador portátil de Frederico Pinheiro. E quanto aos certificados de aforro, o Governo fez um favor à banca ou fez um favor ao país no serviço da dívida pública? O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 08 de junho.