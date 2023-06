Eixo do Mal em Podcast

Cinco milionários num submarino, dois primeiros-ministros num estádio, muitos racistas nas redes

Luís Pedro Nunes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes comentam os temas quentes da semana, em terra, no mar e no ar… das redes sociais. Oiça aqui o Eixo do Mal da SIC Notícias