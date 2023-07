Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes avaliam o regresso de Prigozhin, a falar às tropas Wagner na Bielorrússia, num vídeo ao lusco-fusco, distribuído via Telegram. Os cereais voltaram ao centro da guerra e as eleições americanas estão ao virar da esquina. Do estado da guerra ao estado da nação: esta quinta-feira, dia 20, houve encontro no parlamento com um debate do estado da nação parecido com mais 'um passeio' de António Costa na Assembleia. Oiça a análise do Eixo do Mal emitido na SIC Notícias na noite de 20 de julho.