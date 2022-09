Massacre de civis em Zaporíjia e a solidão da Rússia

“O homem deve receber informações falsificadas”, comenta José Milhazes, em resposta aos últimos discursos do presidente Russo, Vladimir Putin, de teor “delirante”. O isolamento internacional da Rússia, o bombardeamento de civis na cidade de Zaporíjia, o rapto, assassínio e desaparecimento dos governadores dos territórios ocupados e as explosões no gasoduto Nord Stream foram os temas em destaque comentados por Nuno Rogeiro e José Milhazes neste Guerra Fria exibido no Jornal da Noite da SIC a 29 de Setembro.