Ameaça nuclear de Moscovo, garantias de segurança de Pequim?

O comentador José Milhazes começa por referir que é "importante assinalar" que a China começa a mudar de tom sobre a guerra na Ucrânia depois de mais ameaças de Vladimir Putin, com Pequim compromete-se a "conceder garantias de segurança" ao país invadido, se for alvo de "agressão nuclear", de acordo com documentos oficiais. "A China tem tido uma posição desvalorizada neste conflito", sublinha Nuno Rogeiro, apesar de não se comprometer com alianças com os ucranianos que resultem em estar ao lado dos EUA. A Operação Kavun é também destaque em análise nesta emissão de Guerra Fria, exibida na SIC Notícias a 04 de outubro.