Missão de Putin: bombardear, bombardear, bombardear

Terça-feira, dia em que o ministro da Energia ucraniano, Herman Halushchenko, revelou ao mundo que, desde ontem, mísseis russos já atingiram perto de 30% das infraestruturas energéticas na Ucrânia. "O objetivo continua a ser o mesmo: bombardear indiscriminadamente território ucraniano", diz José Milhazes, "tentando destruir centros vitais", com especial foco em edifícios civis. "Os russos já não se preocupam com os civis ucranianos", remata. Neste Guerra Fria emitido a 11 de outubro na SIC Notícias, Nuno Rogeiro refere que há "nesta ofensiva russa, com os mísseis, uma tentativa de ganhar fora do terreno aquilo que foi perdido no terreno". E, depois do ataque ao prédio que acolhia o consulado da Alemanha em Kiev, os ucranianos receberam o primeiro de quatro sistemas de defesa aérea prometidos pela Defesa alemã.