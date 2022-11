Com presunção e água benta, a Rússia destrói o que quer

Sexta-feira, dia em que Vladimir Putin apelou à retirada de civis de Kherson face à contraofensiva ucraniana, ao mesmo tempo que a Ucrânia e os seus aliados tentam perceber se a aparente derrota do exército russo não será apenas uma manobra de diversão para depois atacar os ucranianos. E enquanto o regime de Putin continua a "benzer o armamento" com água benta dentro de garrafas de plástico, num ato de "obscurantismo" e "blasfémia" segundo os comentadores residentes, o Irão continua a enviar centenas mísseis e drones para a Rússia, utilizados depois para destruir infraestruturas e civis no território nacional ucraniano. O Guerra Fria foi emitido na SIC a 04 de novembro.