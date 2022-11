Será este o princípio do fim da guerra?

As imagens de alegria nas ruas ucranianas, pela primeira vez em meses, fazem notar uma onda de otimismo crescente. As circunstâncias de derrocada por arrastamento de unidades russas, de desmoralização de Generais e ainda perca de equipamento podem estar na base de uma retirada maciça por parte de Putin. Mas pode também acontecer o plano inverso: “a reação de uma forma desesperada e destruidora”. Que consequências estarão na base do abandono de Kherson pelos militares russos? José Milhazes e Nuno Rogeiro respondem em mais um Guerra Fria em podcast.